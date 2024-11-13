Худайбердиева о бывшем муже: «Всегда буду любить его как человека, потому что у нас правда были серьезные отношения. Мы не по приколу поженились»

Елизавета Худайбердиева рассказала о своем браке и разводе.

Фигуристка вышла замуж за журналиста и продюсера Кирилла Благова в марте 2022 года. В 2023 году они развелись.

«Все знают, что у меня максимально хорошие отношения с Кириллом, и я должна учитывать его чувства, когда что-то говорю. Это было мое право – афишировать свадьбу, отношения, а потом и развод.

Когда ты искренне всем транслируешь, как ты счастлив – а мы действительно были счастливы, – найдется тот, кто порадуется твоему расставанию. И еще очень важно: девочки, никогда не говорите плохо про своих бывших! Не унижайте себя, ведь это же вы его выбрали, вы с ним были. Я могу на кухне подружкам на эмоциях что-то сказать, но в публичном поле – никогда.

У нас (с Кириллом) были страшные штуки с обеих сторон, когда мы делали плохо друг другу и не смогли с этим справиться. Но было и много хорошего, намного больше. Мне никогда не будет безразличен он, я, наверное, всегда буду любить его как человека, потому что у нас правда были серьезные отношения. Мы не по приколу поженились, в эйфории. Мы жили вместе и были семьей, и я всегда говорю, что мне искренне жаль, что у нас не получилось.

Скажу так: если бы у меня была возможность отмотать все назад, я бы сделала все так же. И вышла бы замуж за этого человека. Ни о чем не жалею, я стала взрослой и мудрой. Была совсем неопытной девчонкой. Развод дал мне понимание, что нельзя ничего планировать в этой жизни», – сказала Худайбердиева в шоу «На два слова».