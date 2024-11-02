Галлямов о возвращении на международные старты: «Будет так же, как если бы мы выходили из юниорского катания во взрослое – абсолютно без рейтинга»

Галлямов поделился мнением, как пройдет возвращение россиян на международную арену.

Российские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года.

«Будет так же, как если бы мы выходили из юниорского катания во взрослое – абсолютно без рейтинга.

Зарабатывать очки придется с нуля, а оценки будут выставляться с учетом рейтинга, поэтому кататься надо будет так, чтобы быть не на голову, а на две выше, чем все остальные», – сказал чемпион мира в парном катании Александр Галлямов .