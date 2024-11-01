Никита Кацалапов: «Слежу за этапами Гран-при России. Более того, буду комментировать чемпионат России в Омске»

Никита Кацалапов будет комментировать чемпионат России по фигурному катанию.

Соревнования пройдут в Омске с 18 по 23 декабря.

«Я слежу за этапами Гран-при России и больше того – поеду комментировать соревнования. Я поеду комментировать в Омск чемпионат России, очень сильно постараюсь там.

Слежу и за мировыми танцами. Очень приятно смотреть, как все пары растут, есть борьба. Еще не все пары мы видели, но то, что мы видели сейчас, это хорошо и очень интересно», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014.