Никита Кацалапов: «Слежу за этапами Гран-при России. Более того, буду комментировать чемпионат России в Омске»
Никита Кацалапов будет комментировать чемпионат России по фигурному катанию.
Соревнования пройдут в Омске с 18 по 23 декабря.
«Я слежу за этапами Гран-при России и больше того – поеду комментировать соревнования. Я поеду комментировать в Омск чемпионат России, очень сильно постараюсь там.
Слежу и за мировыми танцами. Очень приятно смотреть, как все пары растут, есть борьба. Еще не все пары мы видели, но то, что мы видели сейчас, это хорошо и очень интересно», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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