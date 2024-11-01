Синицина о «Ледниковом периоде»: «Соперничества с Кацалаповым нет. Наоборот, мы друг друга поддерживаем, помогаем, подсказываем»

Виктория Синицина поделилась впечатлениями от участия в шоу «Ледниковый период».

Синицина выступает в проекте в паре с актером Кириллом Чернышенко, ее муж и партнер в спорте Никита Кацалапов – с блогершей и певицей Валей Карнавал.

«Не могу сказать, что прям сразу согласилась участвовать, потому что у нас одновременно много шоу, проектов. Все нужно успеть сделать вместе и сделать хорошо и качественно, я согласилась, потому что мне это очень интересно.

Кирилл очень хорошо катается для человека, который никогда не катался. От нас требуют очень многое, это сложно. Очень хочется сделать так, чтобы судьи оценили, но я думаю, они это понимают, что сложно сделать с первой программы. Мы все равно двигаемся вперед потихоньку в техническом плане.

Пока для меня сложно сразу запрыгнуть на плечи, на шею, когда ты не чувствуешь пока настолько, что ты можешь это сделать. Когда мы это сделаем, значит, мы это почувствуем.

Больше страшно или сложно на поддержках? Не страшно, именно пока сложно, поэтому мы пока их и не делаем. Но я уверена, что в следующей программе они будут, мы уже делаем, но они не такие высокие, как могут сделать профессиональные фигуристы.

Мы сразу поладили, с Кириллом очень легко общаться, он прекрасный человек, добрый, умный, начитанный, с ним интересно.

Есть ли элемент соперничества с Никитой? Если честно, вообще нет сейчас, мы, наоборот, друг друга поддерживаем, помогаем, подсказываем, если одновременно на льду. Никита может подъехать и подсказать что-то нам с Кириллом, я им подсказываю. Наоборот, командная семейная работа.

Желание выиграть, конечно, есть. Мы все здесь получаем удовольствие, но спортивный дух никуда не делся, мне кажется, у Кирилла он тоже есть», – сказала чемпионка мира в танцах на льду.