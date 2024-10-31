Сергей Давыдов: «Нет оптимального возраста для изучения четверных. Если есть способности, желание и возможность работать, то почему нет»

Тренер Сергей Давыдов считает, что нет оптимального возраста для изучения квадов.

Ранее подопечная Давыдова – 11-летняя Алиса Заикина – исполнила на тренировке каскад с четверным сальховом.

Фигуристка сделала секвенцию четверной сальхов – двойной аксель и каскад четверной сальхов – двойной тулуп. Заикина является победительницей первенства России-2024 по младшему возрасту.

«Нет оптимального возраста для изучения четверных. Если есть способности, желание и возможность работать, то почему нет», – сказал тренер.