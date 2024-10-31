«Главный страх – упасть на Олимпиаде». Букин ответил на вопросы блиц-интервью

Пятикратный призер чемпионатов Европы в танцах на льду Иван Букин ответил на вопросы Максима Транькова в блиц-интервью.

Букин поучаствовал в рубрике Первого канала «90 секунд челлендж».

– Мультфильм, который теперь смотришь чаще всего?

– «Синий трактор».

– Чего больше всего хочется после рождения ребенка?

– Поспать.

– Сколько часов в сутки ты спишь?

– 6.

– Сколько жмешь от груди?

– 60.

– Десерт, ради которого готов на все.

– Медовик.

– Твое качество, которое не нравится тебе самому?

– Зануда.

– А твое лучшее качество?

– Красавчик.

– Суперспособность, которой хотел бы обладать?

– Как Флэш – быстро все делать.

– Твой главный страх?

– Упасть на Олимпиаде.

– Кринж или краш?

– Краш.

– Твое тотемное животное?

– Медведь.

– Что говорит Саша (Степанова), когда недовольна тобой?

– «Ну Ва-а-ань!»

– Когда такое было последний раз?

– Сегодня.

– Ваша пара в двух словах?

– Старички.

– Сделаешь твизлы с закрытыми глазами?

– Да. Сделаю, – ответил Букин.