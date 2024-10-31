«Главный страх – упасть на Олимпиаде». Букин ответил на вопросы блиц-интервью
Пятикратный призер чемпионатов Европы в танцах на льду Иван Букин ответил на вопросы Максима Транькова в блиц-интервью.
Букин поучаствовал в рубрике Первого канала «90 секунд челлендж».
– Мультфильм, который теперь смотришь чаще всего?
– «Синий трактор».
– Чего больше всего хочется после рождения ребенка?
– Поспать.
– Сколько часов в сутки ты спишь?
– 6.
– Сколько жмешь от груди?
– 60.
– Десерт, ради которого готов на все.
– Медовик.
– Твое качество, которое не нравится тебе самому?
– Зануда.
– А твое лучшее качество?
– Красавчик.
– Суперспособность, которой хотел бы обладать?
– Как Флэш – быстро все делать.
– Твой главный страх?
– Упасть на Олимпиаде.
– Кринж или краш?
– Краш.
– Твое тотемное животное?
– Медведь.
– Что говорит Саша (Степанова), когда недовольна тобой?
– «Ну Ва-а-ань!»
– Когда такое было последний раз?
– Сегодня.
– Ваша пара в двух словах?
– Старички.
– Сделаешь твизлы с закрытыми глазами?
– Да. Сделаю, – ответил Букин.
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