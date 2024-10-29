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Ренат Лайшев: «Даже хоккей не так популярен, как фигурное катание. Не в обиду будет хоккеистам»

Ренат Лайшев считает, что фигурное катание в России популярнее хоккея.

– Считаете, что Лига чемпионов в фигурном катании – больше медийный проект, чем соревновательная и спортивная история?

– Есть и соревновательная часть, и мастерство. Все вместе, понимаете? Тебя смотрят по Первому каналу, а любителей фигурного катания огромное количество в нашей стране, и не только у нас. Как мы знаем, в СНГ еще большее пространство и количество людей.

Это и какое-то финансирование от рекламы, которое поступает в Федерацию фигурного катания. Поддержание популярности спортсменов. Тут все: и политическая, и экономическая часть, все учитывается. И спортивная часть. Они должны не терять свое мастерство, несмотря на сокращение количества соревнований.

– А разве нам не хватает «Ледникового периода» для этого? Он тоже на Первом канале довольно часто выходит.

– Нет, не хватает. Фигурное катание – это один из самых популярных видов спорта наряду с футболом, большим теннисом. Даже хоккей не так популярен, как фигурное катание. Не в обиду будет хоккеистам, скажем так, – отметил президент «Самбо-70».

Теперь и в фигурке есть Лига чемпионов. Что об этом известно?

«Ледниковый период» возвращается спустя два года: Медведева сменила Загитову, будут участники из народа

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Татар Информ
logoПервый канал
logoРенат Лайшев
Самбо-70
logoЛедниковый период
Лига чемпионов (фигурное катание)
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