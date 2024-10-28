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Энберт о женском катании: «Были времена, когда конкуренция была намного выше, была интрига, кто сколько четверных прыгнет, кто выиграет. Сейчас это немного уменьшилось»

Александр Энберт заявил о снижении конкуренции в женском фигурном катании России.

– Не чувствуете, что уровень фигурного катания в России падает? У девушек нет борьбы с ультра‑си.

– Насчет девушек согласен. Были времена, когда конкуренция была намного выше, была интрига, кто сколько четверных прыгнет, кто выиграет. Сейчас это немного уменьшилось. Было, конечно, интереснее.

Хотя это не отменяет того, что сейчас тоже есть талантливые, прекрасные девочки, за которыми интересно наблюдать. Просто конкуренция стала меньше. Но мне стало интереснее смотреть мужское одиночное катание.

Без такого стимула и такой мотивации, как международные турниры, как шанс стать чемпионом Европы, мира или Олимпийских игр, тяжело. Я представляю, как ребятам тяжело преодолевать себя на каждой тренировке через боль и травмы. Конечно, это сложно, но надеюсь, что мы вернемся на международную арену и это даст огромную мотивацию для спортсменов.

– В следующем сезоне нас могут вернуть?

– Мне сложно сказать. Здесь вопрос не в спорте, что‑то предположить не могу. Я надеюсь и болею за наших ребят. Желаю им скорейшего возвращения, потому что я уверен: это даст каждому огромный импульс, – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Энберт.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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Александр Энберт
мужское катание
женское катание
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