Энберт о составе сборной: «В современных реалиях невозможно получить такие же громкие имена, как во время международных турниров»

Александр Энберт оценил российских фигуристок в составе сборной на новый сезон.

Ранее в команду вошли Аделия Петросян, Алина Горбачева, Софья Муравьева, Ксения Синицына, Анна Фролова и Вероника Яметова.

– Прекрасные спортсменки в составе, очень сильные.

Нет ярких имен? А почему раньше были?

– Возможно, из‑за того, что участвовали на больших турнирах.

– Я думаю, да. В современных реалиях все немного изменилось. Чемпионат Европы, мира, Олимпийские игры – на данный момент самые значимые турниры в мировом спорте.

Сложно перестроиться и привыкнуть к тому, что одержать победу на Спартакиаде, чемпионате России тоже огромный труд, девочки преодолевают себя, делают сложные элементы.

В современных реалиях невозможно получить такие же громкие имена, как во время международных турниров. Нынешняя сборная сильная, прекрасная, каждая девушка со своим стилем катания, интересными историями, – сказал серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Энберт.

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