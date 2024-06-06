Энберт о составе сборной: «В современных реалиях невозможно получить такие же громкие имена, как во время международных турниров»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Спартакиада чемпионат России Александр Энберт женское катание Фигурное катание

Александр Энберт оценил российских фигуристок в составе сборной на новый сезон.

Ранее в команду вошли Аделия Петросян, Алина Горбачева, Софья Муравьева, Ксения Синицына, Анна Фролова и Вероника Яметова.

– Прекрасные спортсменки в составе, очень сильные.

Нет ярких имен? А почему раньше были?

– Возможно, из‑за того, что участвовали на больших турнирах.

– Я думаю, да. В современных реалиях все немного изменилось. Чемпионат Европы, мира, Олимпийские игры – на данный момент самые значимые турниры в мировом спорте.

Сложно перестроиться и привыкнуть к тому, что одержать победу на Спартакиаде, чемпионате России тоже огромный труд, девочки преодолевают себя, делают сложные элементы.

В современных реалиях невозможно получить такие же громкие имена, как во время международных турниров. Нынешняя сборная сильная, прекрасная, каждая девушка со своим стилем катания, интересными историями, – сказал серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Энберт.

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5 комментариев
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Естественно, что с международными соревнованиями у фигуристов был статус другой. А нынешнему поколению остаётся только радоваться, что ЧР выиграл и разные шоу.
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Чушь. Кому надо, те знают.
Смотря для кого они громкие. Если во всем мире, так ни ЧЕ Губанову, ни трехкратную Сакамото в мире не знают особо. С любых изданиях мира ФК даже отдельной страницы не имеет и числится в списке "других" зимних видов спорта по алфавиту. Редко когда есть новости размаха Торвилл и Дин. Именитую Луну Хендрикс и в Бельгии мало кто знает, Губанова - ни в России, ни в Грузии не звезда.
А своих героев в России и так любят. Просто непривычно, что сейчас большие турниры проходят без наших.
Другой разговор, что некоторым подрядчикам ФК шоу необходимо кровь из носу иметь звезду "международного размаха", чтобы собрать кассу. Но в тоже время, первым все равно объявляют Евгения и Гномыча, как "участника многочисленных международных шоу". Остальные нужны пока популярны и на слуху. И высказывание Энберта как раз о невозможности нажиться на других, в т ч и блогерам типа него самого, и его соратников. Хотя наживаются точно также, как и раньше, если не лучше.
Привыкнут.
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Дак сделайте свою лигу, чтобы крутая была, с русскими ресурсами это можно сделать офигенно. Тогда иностранцы сами потом проситься будут. И наплевать на иностранные соревнования. Уровень конкуренции очень интересный, реально можно что-то из этого сделать толковое. А они только ноют и ноют…
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