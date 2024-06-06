Энберт о составе сборной: «В современных реалиях невозможно получить такие же громкие имена, как во время международных турниров»
Александр Энберт оценил российских фигуристок в составе сборной на новый сезон.
Ранее в команду вошли Аделия Петросян, Алина Горбачева, Софья Муравьева, Ксения Синицына, Анна Фролова и Вероника Яметова.
– Прекрасные спортсменки в составе, очень сильные.
Нет ярких имен? А почему раньше были?
– Возможно, из‑за того, что участвовали на больших турнирах.
– Я думаю, да. В современных реалиях все немного изменилось. Чемпионат Европы, мира, Олимпийские игры – на данный момент самые значимые турниры в мировом спорте.
Сложно перестроиться и привыкнуть к тому, что одержать победу на Спартакиаде, чемпионате России тоже огромный труд, девочки преодолевают себя, делают сложные элементы.
В современных реалиях невозможно получить такие же громкие имена, как во время международных турниров. Нынешняя сборная сильная, прекрасная, каждая девушка со своим стилем катания, интересными историями, – сказал серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Энберт.
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Смотря для кого они громкие. Если во всем мире, так ни ЧЕ Губанову, ни трехкратную Сакамото в мире не знают особо. С любых изданиях мира ФК даже отдельной страницы не имеет и числится в списке "других" зимних видов спорта по алфавиту. Редко когда есть новости размаха Торвилл и Дин. Именитую Луну Хендрикс и в Бельгии мало кто знает, Губанова - ни в России, ни в Грузии не звезда.
А своих героев в России и так любят. Просто непривычно, что сейчас большие турниры проходят без наших.
Другой разговор, что некоторым подрядчикам ФК шоу необходимо кровь из носу иметь звезду "международного размаха", чтобы собрать кассу. Но в тоже время, первым все равно объявляют Евгения и Гномыча, как "участника многочисленных международных шоу". Остальные нужны пока популярны и на слуху. И высказывание Энберта как раз о невозможности нажиться на других, в т ч и блогерам типа него самого, и его соратников. Хотя наживаются точно также, как и раньше, если не лучше.
Привыкнут.