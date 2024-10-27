Фролова о наряде для произвольной: «Это для меня вызов. Ты весь обтянут, лишний раз нельзя выпить побольше, поесть перед стартом, иначе пузико будет»

Анна Фролова высказалась о наряде для произвольной программы текущего сезона.

Фролова одержала победу на этапе Гран-при России в Магнитогорске. В произвольной она выступает в черном комбинезоне под музыку из мюзикла «Кошки».

«На комбинезон меня не то чтобы уговаривали, но идея была не моя, опять же Валентина Николаевича и Ольги Германовны Глинки. Они решили сделать комбинезон, на что я такая: ой, ну как там ноги, живот. Они ответили: у тебя все хорошо, успокоилась.

Я решила: давайте. Это и для меня вызов, потому что ты весь обтянут, лишний раз нельзя выпить побольше, поесть перед стартом, иначе пузико будет.

Я в этом плане не сильно переживаю, в зеркало я себя прекрасно вижу, мой тренерский штаб оценивает, как я выгляжу. В целом, серьезного диетического питания у меня нет», – сказала фигуристка в эфире Первого канала.

«Рекомендую покупать билеты сразу в Омск на чемпионат России. Там будет очень много великолепных наших спортсменов. Я там тоже постараюсь быть изо всех сил. Жду вас, там великолепная арена», – добавила Фролова.