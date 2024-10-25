Стеллато-Дудек о чемпионате России по прыжкам: «Я его смотрела – крутая идея, мне очень понравилось. ISU должен взять его на заметку»

Деанна Стеллато-Дудек призналась, что ей понравился чемпионат России по прыжкам.

– А вы знаете, что в России уже проводят чемпионат по прыжкам?

– Да, я его смотрела – крутая идея, мне очень понравилось. Думаю, ISU должен взять этот формат на заметку, если это реально с финансовой точки зрения. Это был бы очень динамичный и зрелищный турнир.

Формат очень удачный: он позволит расширить географию стран-участниц, а карьеры фигуристов станут длиннее. Чем шире сеть, тем больше будет рыбы.

Но главное: такой турнир привлек бы на трибуны тех зрителей, которые обычно не ходят на фигурное катание. Выросло новое поколение – и оно совсем другое. Этим людям сложнее фокусироваться на длинном формате соревнований, а из-за сидения в соцсетях они привыкли получать быстрые эмоции.

Если искать аналогии: не все готовы идти в театр, на балет. Но я уверена, что можно заинтересовать и такую аудиторию. Ту основную базу фанатов, которые давно смотрят фигурку, мы все равно не потеряем. Зато привлечем тех, кто предпочитает более динамичный спорт – тот же бокс, соревнования по BMX или спринт, – рассказала чемпионка мира в парном катании из Канады.

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