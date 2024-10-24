Авербух о «Лиге чемпионов»: «Сейчас, когда мы несправедливо отстранены, лишний интерес никогда не помешает»

Илья Авербух поддержал создание «Лиги чемпионов» в российском фигурном катании.

«Лига чемпионов по фигурному катанию? Еще не видел сам формат. Но это поиск интересных решений. Чем больше интерес, тем лучше. Я за любые новшества.

Тем более сейчас, когда мы несправедливо отстранены… Лишний интерес никогда не помешает», — сказал Авербух .

Теперь и в фигурке есть Лига чемпионов. Что об этом известно?