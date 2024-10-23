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Тренер белорусских фигуристов Беляева заявила, что ее не пустили на Гран-при в Россию: «Продержали меня 7 часов в аэропорту, выдали бумагу о «выдворении»

Тренер белорусских фигуристов заявила, что ее не пустили на Гран-при в Россию.

Татьяна Беляева, которая тренирует белорусский танцевальный дуэт Виктория Пласконная – Владислав Сытик, не смогла попасть на этап Гран-при в Магнитогорске. Соревнования стартовали сегодня, 23 октября.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», Беляева родилась в Одессе и является гражданкой Украины.

«Мы со спортсменами полетели в Магнитогорск на этап Гран-при России среди юниоров. Я знала, что граждане Украины долго проходят российскую границу, в прошлом году я провела 12 часов в Шереметьево.

Мы к такому были готовы, решили на три дня полететь в Балашиху к Денису Самохину и Марии Боровиковой, у них прекрасная команда. Чтобы эти специалисты посмотрели ребят в преддверии соревнований, в спокойном режиме пережить ожидаемый в дороге стресс – и дальше на Урал. Ребята прошли границу, поехали в отель заселяться.

А меня в этом году вообще не пропустили! Ну и зачем в данной ситуации говорить, что спорт вне политики, когда летит тренер с делегацией, со спортсменами, с командировочным удостоверением и билетами обратно, с приглашением от российской стороны и имеется вид на жительство в Республике Беларусь?

Продержали меня семь часов в аэропорту, выдали бумагу о «выдворении» с территории России. Слово-то какое! Спасибо, что в российском фигурном катании есть друзья и моих детей не бросят в этой сложной для них ситуации.

Мне было сказано, что до окончания СВО даже не пытайтесь въезжать в Россию, это бесполезно. В этой ситуации имеет смысл обратиться к функционерам спорта, думаю, надо это сделать. Чтобы на высшем уровне были решены подобные вопросы и спортивные делегации могли беспрепятственно добираться до мест проведения соревнований, сборов, семинаров, а спортсмены показывали лучший результат без дополнительных стрессов. Не там ищут врагов, мне кажется», – рассказала Беляева.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
танцы на льду
сборная Беларуси
Политика
Денис Самохин
logoСпорт-Экспресс
Мария Боровикова
logoСерия Гран-при России
Звезды Магнитки
Татьяна Беляева
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