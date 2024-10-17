Марк Кондратюк: «Я ни разу не был Мальдивах – не представляю, как 2 недели лежать и ничего не делать»

– Когда ты выбираешь, куда поехать в путешествие, обязательно смотришь, куда сходить – музеи, выставки?

– Это не обязательно может быть музей, искусство, но культурную программу всегда анализирую и прорабатываю заранее 100%. Я ни разу не был Мальдивах. Я могу туда поехать, но я просто не хочу. Я не представляю, как можно две недели лежать и ничего не делать: никуда не сходить, ничего не посмотреть. Поэтому я всегда стараюсь выбирать локацию, где есть хоть что-то, чем можно и духовно себя наполнить.

Я знаю, что когда-нибудь один раз я туда съезжу. Просто для галочки: я побывал в этой стране, посмотрел. Но я точно знаю, что мне не особо прикольно там будет.

Помню, когда три раза ездил в Англию, я заранее выписывал все, что я хочу посмотреть. Делил на три группы: первая – обязательное к просмотру, вторая – если я из первого все просмотрел, то иду в эти места, третья – прикольные места, но если первые две удастся посмотреть, то можно и сюда заглянуть. Я ответственно подхожу.

– Ты ведешь список мест, которые обязательно хотел бы посетить?

– У меня в заметках есть страны, в которых я еще не был. Есть список стран, которые я посещал, а дальше идет список до сотни из тех стран, где я не был, но очень хотелось бы.

– Первые три страны, в которых ты не был, но хотел бы.

– Пусть будет Япония.

– Какая там достопримечательность или музей (интересны)?

– Фудзияма и галерея японского художника Такаши Мураками, если мы говорим про арт-историю. Вторая страна? Я бы очень хотел в Непал, с радостью туда бы съездил – как минимум посмотреть Эверест. Третья пусть будет Австрия, Венская опера, где-нибудь рядом посидеть, взять штрудель яблочный и капучино, – сказал чемпион Европы 2022 года по фигурному катанию Кондратюк в подкасте «Произвольная программа».