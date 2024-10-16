Елизавета Туктамышева: «Не факт, что когда Россию допустят, сразу будут первые места. С нулевым рейтингом вряд ли нас будут хорошо судить»

Туктамышева оценила конкурентоспособность российских фигуристок на мировой арене.

– В ком ты видишь безоговорочного лидера нашей сборной, который может доказывать свое первенство на мировой арене?

– Если брать прошлый сезон, то, конечно, выделяется Аделия Петросян , которая делала больше ультра-си в программах, чем конкурентки.

Наверное, безоговорочный лидер пока что Аделия, потому что она делает по два-три четверных в программе, и вряд ли кто-то сможет такое побить с одним ультра-си или только с тройными прыжками.

Международные старты – это другой вопрос, потому что рейтинга будет ноль практически у всех. Не факт, что когда Россию допустят до соревнований, мы выйдем и сразу будут первые места.

С нулевым рейтингом, с новыми именами и с таким большим перерывом вряд ли нас будут с распростертыми объятиями хорошо и честно судить. Мне кажется, нас не будут сразу ставить на первые места, – сказала Елизавета Туктамышева .