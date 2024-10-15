«Думал, Этери Георгиевна отругает, но она просто проводила меня взглядом». Фролов о том, как уронил лапшу в раздевалке в первый день тренировок у Тутберидзе

Фигурист Фролов рассказал, как Тутберидзе застала его в неловкой ситуации.

Артем Фролов тренировался в группе Этери Тутберидзе в 2016-2019 годах.

«Я переходил в «Хрустальный», очень боялся Этери Георгиевну, потому что был наслышан. Первый тренировочный день, думал, как не облажаться. В перерыве с Ильей Скирдой сходили в магазин, купили чемпионский набор: доширак и энергетик.

Мы сидим в раздевалке, смотрим какое-то видео. У нас стоят тарелки на коленках, и я решил посмеяться над Ильей, немного толкал его. В итоге не проконтролировал свою ногу, все выливается, и в этот момент заходит Этери Георгиевна.

Я при ней все это поднимаю с пола и иду выкидывать. Думал, хоть что-то скажет, отругает, но она просто проводила меня взглядом», – сказал Фролов.