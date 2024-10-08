Дарья Садкова: «Стараюсь уделять больше времени тройному акселю. Сейчас проснулся спортивный азарт, хочется для личной галочки его сделать»

Фигуристка Дарья Садкова рассказала о работе над тройным акселем.

16-летняя Садкова на прошлой неделе выиграла чемпионат Москвы, набрав 206,61 балла.

– Подросла за лето?

– Думаю, да, немного подросла. Надеюсь, что подросла еще в плане катания. Сейчас больше внимания уделяю тому, как я выгляжу на льду, катаюсь, не только прыжки и вращения.

– Я недавно брал интервью у Даниила Глейхенгауза. Там было и про тебя. Видела?

– Да, я смотрела отрывок про себя. Я со всем согласна, все очень объективно. Мне не хватает стабильности, чтобы была уверенность на старте.

– В чем ты видишь свою главную точку роста?

– Мне кажется, нужно больше катать программы под музыку. Одного проката за тренировку недостаточно лично для меня. Надо больше работать над связками. Как и сказал Даниил Маркович, я умею делать все эти прыжки, но не хватает стабильности. Я надеюсь, что в этом сезоне и дальше получится реализовать все задуманное.

– Насколько много времени уделяешь тройному акселю?

– Сейчас стараюсь ему больше времени уделять, чем обычно. В прошлом сезоне вообще почти над ним не работала. Не было желания прыгать тройной аксель. Больше времени уделяла четверному тулупу. Сейчас проснулся спортивный азарт, хочется для своей личной галочки его сделать.

Стараюсь каждую тренировку работать над ним, одна-две попытки – это лучше, чем ничего. Пока на выезд не получается. Еще на удочке его прыгаю, – сказала Садкова.