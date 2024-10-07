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«Мне нравится «Электроник»... или «Электровеник». Малинин – на вопрос о любимом российском фильме

Илья Малинин ответил на вопрос о любимом российском фильме.

Вопрос задал один из подписчиков во время трансляции на Twitch-канале американского фигуриста.

«У меня нет любимого кино или чего-то такого. Но мне нравится «Электроник»... или «Электровеник». Думаю, русские поймут, о чем я говорю», – сказал действующий чемпион мира Малинин.

«Приключения Электроника» – советский фильм 1979 года.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: твич Ильи Малинина
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