«Мне нравится «Электроник»... или «Электровеник». Малинин – на вопрос о любимом российском фильме

Илья Малинин ответил на вопрос о любимом российском фильме.

Вопрос задал один из подписчиков во время трансляции на Twitch-канале американского фигуриста.

«У меня нет любимого кино или чего-то такого. Но мне нравится «Электроник»... или «Электровеник». Думаю, русские поймут, о чем я говорю», – сказал действующий чемпион мира Малинин .

«Приключения Электроника» – советский фильм 1979 года.