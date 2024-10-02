Чемпионат Москвы. Садкова, Агаева, Елизавета Медведева, Важнова, Куликова выступят с произвольными программами
2 октября на чемпионате Москвы женщины представят произвольные программы.
Чемпионат Москвы по фигурному катанию
Женщины
Произвольная программа
Начало – 15:15 по московскому времени, прямая трансляция – Mainstream.
Первая разминка
1. Мария Парамонова
2. Таисия Проскурякова
3. Мария Мисник
Вторая разминка
5. Софья Важнова
6. Елизавета Медведева
7. Мария Агаева
8. Дарья Садкова
Положение после короткой программы
1. Дарья Садкова – 67,55
2. Мария Агаева – 64,92
3. Елизавета Медведева – 59,74
4. Софья Важнова – 59,00
5. Елизавета Куликова – 55,17
6. Мария Мисник – 53,67
7. Таисия Проскурякова – 52,34
8. Мария Парамонова – 49,02
Расписание чемпионата Москвы: там выступят Садкова, Самсонов, Ковалев, Хабибуллина и Княжук, Пасечник и Чиризано
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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