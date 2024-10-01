Дарья Садкова: «Цели выиграть чемпионат Москвы нет, мне ни горячо, ни холодно будет от медали. Цель – понакатывать новые программы, показать четверной тулуп»
Садкова лидирует с 67,55 баллами.
– Сейчас у меня вообще нет никаких разочарований в себе, грустных эмоций. У меня только позитив, потому что я не вижу смысла расстраиваться из‑за не самого лучшего каскада 3-2, после тройного прыжка было касание рукой.
В остальном я довольна своей программой. По сравнению с контрольными прокатами этот прокат уже намного лучше. Конечно, это повод дальше работать к следующим соревнованиям, чтобы показывать свой лучший результат.
– Ты поменяла отношение к стартам?
– Да, сегодня у меня вообще не было никакого волнения перед стартом, только на каскаде начала переживать. В остальном вообще не переживала. Я не видела смысла волноваться на этом старте, потому что это даже не этап Гран-при.
Сегодня утром не очень хорошо себя чувствовала. Наверное, это тоже придало какое‑то спокойствие. Зачем волноваться? То, что есть, оно уже есть, я никак это не изменю. Могу только мысленно себе помочь.
– Ты говоришь, что (чемпионат Москвы) не такой важный старт. На этапах Гран-при будешь волноваться или нет?
– Постараюсь не волноваться. Сегодня спокойно всё делала, даже не так активно разминалась, как обычно. Перед прокатом с Георгием Владимировичем [Похилюком] немного поболтали.
Буду сохранять такой же позитив на завтрашний день, потому что счастлива выступать, находиться на льду, показывать зрителям свою программу.
– Есть цель выиграть чемпионат Москвы?
– Нет, конечно. Такой цели конкретно нет. Есть цель – понакатывать новые программы, чтобы увереннее быть к более серьезным стартам.
Цель – показать здесь четверной тулуп, на место я вообще не ориентируюсь. Честно, мне ни горячо ни холодно будет от какой-то медали. Самое главное — это удовлетворить себя в плане катания, – сказала фигуристка.
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