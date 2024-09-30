Евгений Плющенко: «Трофимова, возможно, пропустит этапы Гран-при России. Ей сейчас нельзя тренироваться по решению врачей»

Кира Трофимова может пропустить этапы юниорского Гран-при России.

Евгений Плющенко сообщил, что 14-летняя фигуристка пока не тренируется.

«Кира , возможно, пропустит этапы Гран-при России. Ей сейчас нельзя тренироваться по решению врачей», – сказал двукратный олимпийский чемпион, тренер.

Трофимова является бронзовым призером этапа Гран-при России среди юниоров 2023 года. На юниорском первенстве России 2024 года спортсменка заняла шестое место.