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Евгений Плющенко: «Трофимова, возможно, пропустит этапы Гран-при России. Ей сейчас нельзя тренироваться по решению врачей»

Кира Трофимова может пропустить этапы юниорского Гран-при России.

Евгений Плющенко сообщил, что 14-летняя фигуристка пока не тренируется.

«Кира, возможно, пропустит этапы Гран-при России. Ей сейчас нельзя тренироваться по решению врачей», – сказал двукратный олимпийский чемпион, тренер. 

Трофимова является бронзовым призером этапа Гран-при России среди юниоров 2023 года. На юниорском первенстве России 2024 года спортсменка заняла шестое место. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
женское катание
ТАСС
Кира Трофимова
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