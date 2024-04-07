Ходыкин о том, будет ли выступать с Собининой в следующем сезоне: «Собираемся. На сто процентов никто никогда не может сказать»

Теги сборная России пары Денис Ходыкин Таисия Собинина Фигурное катание

Денис Ходыкин подвел итоги сезона, в котором выступал с Таисией Собининой.

Ходыкин и Собинина встали в пару летом 2023 года.

«В целом, мы провели неплохой сезон для скатывания. На следующий сезон цели еще не ставили. По программам на следующий сезон мы не задумывались.

Нам очень понравилась произвольная программа. Короткая, скорее всего, будет новая. Тренерство не отвлекает от спортивной карьеры, я уже давно работаю, удается успешно совмещать.

Будем ли выступать в следующем сезоне? На сто процентов никто никогда не может сказать, собираемся выступать», – сказал фигурист. 

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2 комментария
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Я так понимаю, что всё будет зависеть от здоровья Таисии.
А если в паре не может кататься, так как хотелось бы, то есть время и на другие дела.
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Таисии выздоровления и , если все будет хорошо, возвращения, понравились.
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