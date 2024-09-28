Александр Энберт: «Нет никаких предпосылок, которые бы указывали на наше возвращение на международную арену»

Александр Энберт не видит предпосылок для возвращения российских фигуристов.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

«Конечно, я надеялся, что все сложится положительно для нас. К сожалению, надежды не оправдались, потому что нет никаких предпосылок, которые бы указывали на наше возвращение на международную арену. Грустно, что тут еще сказать?» – отметил серебряный призер Пхенчхана-2018.

Отстранение нашей фигурки не сняли. Как попасть на Олимпиаду-2026?