Александр Энберт: «Нет никаких предпосылок, которые бы указывали на наше возвращение на международную арену»
Александр Энберт не видит предпосылок для возвращения российских фигуристов.
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.
«Конечно, я надеялся, что все сложится положительно для нас. К сожалению, надежды не оправдались, потому что нет никаких предпосылок, которые бы указывали на наше возвращение на международную арену. Грустно, что тут еще сказать?» – отметил серебряный призер Пхенчхана-2018.
Отстранение нашей фигурки не сняли. Как попасть на Олимпиаду-2026?
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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