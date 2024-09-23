Плющенко о первенстве Мособласти: «Костылева впервые в своей истории исполнила три четверных в произвольной. Это наши маленькие шаги вперед»

Плющенко назвал победы Костылевой и Рубцовой шагом вперед для своей академии.

Елена Костылева ранее выиграла первенство Московской области по фигурному катанию среди юниорок сборной региона, Любовь Рубцова стала первой на турнире КМС.

«Прошел чемпионат Московской области. Впервые наши спортсмены выиграли золотые медали во всех видах одиночного катания по юниорам и по мастерам.

Впервые Елена Костылева в своей истории исполнила в произвольной программе 3 четверных прыжка. Впервые Люба Рубцова после большого перерыва и после сложнейшей операции на спине прыгнула каскад с тройным акселем.

Это маленькие наши шаги вперед. Первые и очень важные для «Ангелов Плющенко» победы!» – написал тренер и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем телеграм-канале.