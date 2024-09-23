  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
Видео
0

Навка показала, как тренируется в спортзале: «Для тех, кто не успел привести себя в форму за лето»

49-летняя Татьяна Навка показала, как тренируется в спортзале.

Навка – олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду. Она опубликовала в инстаграме видео с комплексом упражнений.

«Для тех, кто не успел привести себя в форму за лето... До Нового года осталось чуть больше трех месяцев! Присоединяйтесь к тренировкам 😉💪🏻

В карусели (в инстаграме – Спортс’‘) один из моих комплексов упражнений, который помогает мне держать тело в тонусе ↪️

P. S. Нагрузку и количество повторений необходимо рассчитывать исходя из ваших физических возможностей. Это важно!» – написала Навка.

ВИДЕО

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Татьяны Навки
logoТатьяна Навка
видео
logoфото
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Произвольный танец Мироновой и Устенко поставлен по мотивам «Гамлета»
79 сентября, 10:08Видео
«Режиссер шоу Загитовой явно сидел в первом ряду на нашей «Русалочке». Рудковская сравнила фрагменты выступлений, намекнув на повторы
19330 августа, 08:21Видео
Ангелопол ускорился – четвертая партнерша за год! А прежняя сожгла его футболку
6926 августа, 09:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Неожиданная и приятная встреча». Щербакова, Усачева и Глейхенгауз сходили на футбол
11сегодня, 08:35Фото
Фигурист Гартунг после перехода из России в Германию: «Моя цель – Олимпиада, и совсем не хочется съездить туристом»
сегодня, 08:25
«Не остановлюсь, пока не выиграю олимпийское золото. Надеемся, пьедестал будет до 2034 года». Метелкина и Берулава о целях в карьере
7сегодня, 07:45
10-летняя Мирослава Лебедева второй раз за год ушла из фигурного катания: «С ее данными и без желания – это одно мучение»
48сегодня, 06:23
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартует в октябре в Магнитогорске, финал – в феврале в Красноярске
180сегодня, 06:00
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: юниорский Гран-при стартовал в августе, взрослый начнется в октябре, ЧМ пройдет в марте
33сегодня, 06:00
Оливия Смарт: «Вербальный абьюз в соцсетях недопустим. Но есть люди, которые не могут не поделиться своим мнением»
28сегодня, 02:29
Алина Горбачева: «Мне часто задают вопрос, как удается оставаться худенькой в переходном возрасте. Секрет простой – правильное питание»
95вчера, 18:35
Наталья Бестемьянова: «Самоделкина – русский человек, была и остается. Надо радоваться ее успехам, сопереживать, когда что-то не получается»
53вчера, 18:28
Первенство Московской области. Кагановская и Некрасов победили в танцах на льду, будучи единственными участниками
60вчера, 17:05
Ко всем новостям
Последние новости
Екатерина Боброва: «Если становиться тренером, то это по шесть часов проводить каждый день на льду. Мне есть чем заниматься в жизни, помимо этого»
1021 сентября, 11:09
Александр Коган: «Будем выделять финансовые средства, организационно поддерживать любительское фигурное катание. Оно сейчас очень необходимо»
919 сентября, 19:24
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Флорес и Ванг – 2-е, Эрхард и Пеллегрис – 3-и
19 сентября, 15:15
Тренеры Леонтьевой и Горелкина: «К прокатам подошли грамотно, в хорошей форме. Они у нас с головой – это очень важный фактор, не все спортсмены дружат с ней»
417 сентября, 16:17
Более 1 млн рублей направили на благотворительность по итогам контрольных прокатов в Петербурге
317 сентября, 15:26
Гербольдт о выступлениях Трусовой: «Если Саша не сдастся, а доведет все это до конца, может получиться неплохой результат»
115 сентября, 20:04
Козловский о карьере после спорта: «Тренером себя не вижу. Занимаюсь инвестированием в будущее, чтобы иметь определенные варианты»
515 сентября, 19:07
Тютюнина о дуэте с Грачевым: «Рады, что тренируемся, есть большие амбиции. Планируем выступить на этапах Гран-при в Москве и Магнитогорске»
15 сентября, 17:34
Осокина и Грицаенко выступят на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Казани
15 сентября, 15:44
Дмитрий Евгеньев: «Эти программы нам предложил Алексей Тихонов. Он авторитет для нас, спасибо ему за это»
115 сентября, 15:22