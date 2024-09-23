Навка показала, как тренируется в спортзале: «Для тех, кто не успел привести себя в форму за лето»
49-летняя Татьяна Навка показала, как тренируется в спортзале.
Навка – олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду. Она опубликовала в инстаграме видео с комплексом упражнений.
«Для тех, кто не успел привести себя в форму за лето... До Нового года осталось чуть больше трех месяцев! Присоединяйтесь к тренировкам 😉💪🏻
В карусели (в инстаграме – Спортс’‘) один из моих комплексов упражнений, который помогает мне держать тело в тонусе ↪️
P. S. Нагрузку и количество повторений необходимо рассчитывать исходя из ваших физических возможностей. Это важно!» – написала Навка.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Татьяны Навки
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