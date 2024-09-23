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10-летняя Мирослава Лебедева второй раз за год ушла из фигурного катания: «С ее данными и без желания – это одно мучение»

10-летняя Мирослава Лебедева снова покинула фигурное катание.

Отца Мирославы Михаила критиковали в сети из-за видео, где он жестко обращается с дочерью – критикует за лишний вес и заставляет кататься через боль. В марте этого года Лебедев сообщил, что дочь покинула спорт, но потом она вернулась к тренировкам.

«Это самая большая ошибка заниматься только потому, что вложены силы, средства и время. Человек – не бизнес, а уж тем более родные дети.

Я действительно всегда хотел лучшего для нее, как и сейчас хочу.

Она не хочет, а с ее данными и без желания – это одно мучение», – написал в телеграм-канале фигуристки ее отец.

У 8-летней фигуристки полмиллиона подписчиков, а ее отца обвиняют в жестокости. Исследование Sports.ru

Помните фигуристку с 800к подписчиков, отца которой обвиняли в жестокости? Мы с ним поговорили

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Мирославы Лебедевой
женское катание
детский спорт
Мирослава Лебедева
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