10-летняя Мирослава Лебедева второй раз за год ушла из фигурного катания: «С ее данными и без желания – это одно мучение»
Отца Мирославы Михаила критиковали в сети из-за видео, где он жестко обращается с дочерью – критикует за лишний вес и заставляет кататься через боль. В марте этого года Лебедев сообщил, что дочь покинула спорт, но потом она вернулась к тренировкам.
«Это самая большая ошибка заниматься только потому, что вложены силы, средства и время. Человек – не бизнес, а уж тем более родные дети.
Я действительно всегда хотел лучшего для нее, как и сейчас хочу.
Она не хочет, а с ее данными и без желания – это одно мучение», – написал в телеграм-канале фигуристки ее отец.
У 8-летней фигуристки полмиллиона подписчиков, а ее отца обвиняют в жестокости. Исследование Sports.ru
Помните фигуристку с 800к подписчиков, отца которой обвиняли в жестокости? Мы с ним поговорили
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