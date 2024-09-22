Евгения Медведева: «Довольна всем в жизни, благодарна людям. Я очень много работаю, но работаю для того, чтобы быть на своем месте»
Евгения Медведева заявила, что довольна своей жизнью и работой.
«Довольна всем и даже больше. Возможно, это звучит лирично, но на самом деле, если брать меня маленькую и спросить, кем я хотела стать, кем вижу себя внешне, в карьере, в семье – и сейчас показать меня себе маленькой, я была бы в восторге!
То, где я сейчас нахожусь – это благословение. Понятное дело, я очень много работаю, но работаю для того, чтобы быть на своем месте.
При этом я безумно благодарна людям вокруг и всей ситуации, которая разворачивается в моей жизни и позволяет мне идти действительно туда, куда я хочу», – сказала двукратная чемпионка мира в эфире программы «Статус: в сети» на RU.TV.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Чемпионат.com»
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