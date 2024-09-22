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Нина Мозер: «На «Битве школ» будет полноценное выполнение первого и второго спортивных разрядов»

С текущего сезона фигуристы смогут выполнить спортивные разряды на «Битве школ».

Об этом заявила  генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер.

Кубок московского спорта («Битва школ») – командные юношеские соревнования среди спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет. 

«Спортивные разряды соревнуются два дня, полноценная программа с выполнением разрядов. Это основное изменение, которое на сегодняшний день мы сделали.

Это очень большая проблема прошлого года, она даже не только прошлого года, а нескольких лет.

Поэтому мы приняли решение, что на «Битве школ» будет полноценное выполнение первого и второго спортивных разрядов. Это важно для всех организаций, для всех школ», – сказала Мозер. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoНина Мозер
Федерация фигурного катания Москвы
ТАСС
Кубок Московского спорта
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