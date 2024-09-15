Глейхенгауз о Мозалеве: «Нет никаких проблем в плане хореографии и постановки, но его технические возможности – не на самом высоком международном уровне»
Глейхенгауз считает, что арсенал прыжков Мозалева «не на самом высоком уровне».
Фигурист Андрей Мозалев перешел в группу Этери Тутберидзе в январе.
– Как вам работа с Мозалевым?
– Нет никаких проблем в плане хореографии и постановки, но его технические возможности, арсенал прыжков – не на самом высоком международном уровне. Пока у нас нет набора, с которым можно было бы говорить об очень серьезных местах, – сказал Даниил Глейхенгауз.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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