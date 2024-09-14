Галлямов рассказал, что хотел бы получить бронзу командного турнира: «Почему нет, еще одна медаль. Моя уже потрепалась, а так – лежала бы новая, идеальная»

Александр Галлямов рассказал, что хотел бы получить бронзовую медаль командника.

Сборной России присудили бронзовые медали командного турнира Олимпиады-2022 после дисквалификации Камилы Валиевой.

«Почему бы и нет, еще одна медаль, будет интересно. Моя (за турнир пар – Sports) уже потрепалась, ее бы подполировать. А так – лежала бы новая, идеальная. Для спортсмена любая олимпийская медаль – достижение на карьерном пути», – сказал Галлямов.

«Мы ждали решения и никак к этому не относимся, приняли это как факт. Никаких эмоций. Главное – испытать эмоции, мы их испытали, мы были на пьедестале, у нас была медальная церемония», – добавила партнерша Галлямова Анастасия Мишина.