Марк Кондратюк: «У меня есть мотивация соревноваться, совершенствоваться. Есть цели, которых я хочу добиться»

Марк Кондратюк оценил выступление в короткой программе на контрольных прокатах.

«Все хорошо, настроение боевое. Откатал довольно уверенно, но могу четче и ярче. Это только старт сезона. Эта идея для короткой программы была самой первой. Много вариантов перебрали и вернулись к этому.

Энергия внутри не иссякла. У меня есть мотивация соревноваться, совершенствоваться. Есть цели, которых я хочу добиться. Со здоровьем все хорошо», – сказал фигурист.