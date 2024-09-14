Марк Кондратюк: «У меня есть мотивация соревноваться, совершенствоваться. Есть цели, которых я хочу добиться»
Марк Кондратюк оценил выступление в короткой программе на контрольных прокатах.
«Все хорошо, настроение боевое. Откатал довольно уверенно, но могу четче и ярче. Это только старт сезона. Эта идея для короткой программы была самой первой. Много вариантов перебрали и вернулись к этому.
Энергия внутри не иссякла. У меня есть мотивация соревноваться, совершенствоваться. Есть цели, которых я хочу добиться. Со здоровьем все хорошо», – сказал фигурист.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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