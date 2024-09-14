Савосин о короткой программе: «В новом образе нет связи с Шариковым. Там я дурачился, а здесь более серьезный образ»
Фигурист представил на контрольных прокатах короткую программу под песню «Ямщик, не гони лошадей».
«Впереди целый сезон. Есть время накатать, наработать какие-то недочеты. Программу мне поставил Николай Шелякин, он катается у нас в группе и занимается постановками для ребят из нашей младшей группы. Я видел, как он работает, и у меня не было никаких сомнений, что это будет хорошо.
В новом образе ямщика нет связи с Шариковым, в образе которого я катался на «Русском вызове» – там я дурачился, а здесь более серьезный образ, при этом где-то граничащий и с какой-то улыбкой, и с весельем, это достаточно сложно.
Сезон я начинаю с хорошим настроением, с большим желанием выступать, показывать чистые программы, хорошее катание, и тогда это принесет результат. А когда ты думаешь наперед о результате, может пойти какой-то сбой», – сказал Савосин.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий