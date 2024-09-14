Савосин о короткой программе: «В новом образе нет связи с Шариковым. Там я дурачился, а здесь более серьезный образ»

Роман Савосин рассказал об образе, который передает в новой короткой программе.

Фигурист представил на контрольных прокатах короткую программу под песню «Ямщик, не гони лошадей».

«Впереди целый сезон. Есть время накатать, наработать какие-то недочеты. Программу мне поставил Николай Шелякин, он катается у нас в группе и занимается постановками для ребят из нашей младшей группы. Я видел, как он работает, и у меня не было никаких сомнений, что это будет хорошо.

В новом образе ямщика нет связи с Шариковым, в образе которого я катался на «Русском вызове» – там я дурачился, а здесь более серьезный образ, при этом где-то граничащий и с какой-то улыбкой, и с весельем, это достаточно сложно.

Сезон я начинаю с хорошим настроением, с большим желанием выступать, показывать чистые программы, хорошее катание, и тогда это принесет результат. А когда ты думаешь наперед о результате, может пойти какой-то сбой», – сказал Савосин.