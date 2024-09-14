Даниил Самсонов: «Доволен сегодняшним днем процентов на 70. Смазал впечатление сорванный аксель, который не срывал в последнюю неделю»

Даниил Самсонов поделился впечатлениями от выступления на контрольных прокатах.

Самсонов представил короткую программу под песню Fallin’ исполнителя SERYO.

«Приятные ощущения от того, что собралось большое количество зрителей. Ощущалось, как будто 20 тысяч на арене, получил эмоции от зала, получил эмоции от новой программы, которая очень нравится.

Чуть смазал впечатление сорванный аксель, который не срывал в последнюю неделю, после первого сальхова чуть отключил голову, это и сказалось. На процентов 70 доволен сегодняшним днем. Завтра хотелось бы справиться с эмоциями, нервами», – сказал фигурист.

Также Самсонов рассказал про открытую тренировку, которая прошла в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе.

«Для нас первый такой раз, для меня было очень важно провести такое мероприятие, пришло много зрителей. Ощущение, что на тебя смотрят зрители, добавляет нервов, начинаешь привыкать к соревновательной атмосфере.

Если спортсмен хорошо работает, то Этери Георгиевна такая же добрая, как была на открытой тренировке, если кто-то не работает, может покричать.

Обычная тренировка, формат был чуть изменен, мы обычно раскатываемся, но по одному на льду не катаемся», – отметил Самсонов.