Мозалев о контрольных прокатах: «Эмоции невероятные – соскучился по этой атмосфере, по зрителям, по всем. Все лето провел на катке»
Андрей Мозалев рассказал, что соскучился по выступлениям перед зрителями.
Мозалев выступил на контрольных прокатах с короткой программой под The Cinematic Orchestra – To Build A Home.
«Невероятные эмоции испытываю, потому что я уже соскучился по этой атмосфере, по зрителям, по всем. Все лето я провел на катке, очень по всему этому скучал», – сказал фигурист.
Он отметил, что легко адаптировался в группе Этери Тутберидзе.
«Когда я перешел в команду Тутберидзе, со многими уже был знаком, и влился, будто я уже много лет там. Да, были небольшие бытовые проблемы, но все разрешилось.
Стал ли москвичом? Все же я по-прежнему петербуржец в душе», – добавил спортсмен.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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