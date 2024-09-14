Мозалев о контрольных прокатах: «Эмоции невероятные – соскучился по этой атмосфере, по зрителям, по всем. Все лето провел на катке»

Андрей Мозалев рассказал, что соскучился по выступлениям перед зрителями.

Мозалев выступил на контрольных прокатах с короткой программой под The Cinematic Orchestra – To Build A Home.

«Невероятные эмоции испытываю, потому что я уже соскучился по этой атмосфере, по зрителям, по всем. Все лето я провел на катке, очень по всему этому скучал», – сказал фигурист.

Он отметил, что легко адаптировался в группе Этери Тутберидзе.

«Когда я перешел в команду Тутберидзе, со многими уже был знаком, и влился, будто я уже много лет там. Да, были небольшие бытовые проблемы, но все разрешилось.

Стал ли москвичом? Все же я по-прежнему петербуржец в душе», – добавил спортсмен.