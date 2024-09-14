Садкова о короткой программе: «После такого проката не может быть хорошего настроения. Бесполезно искать причины, почему плохо откатала»

Дарья Садкова оценила выступление в короткой программе на контрольных прокатах.

«После такого проката не с очень хорошим настроением вхожу в сезон, после него не может быть хорошего настроения.

Бесполезно искать причины, почему плохо откатала, утром был хороший прокат, все было чисто, была в себе уверена, сама виновата, что сегодня так получилось. Была готова откатать чисто, не откатала», – сказала Садкова.