Садкова о короткой программе: «После такого проката не может быть хорошего настроения. Бесполезно искать причины, почему плохо откатала»
Дарья Садкова оценила выступление в короткой программе на контрольных прокатах.
«После такого проката не с очень хорошим настроением вхожу в сезон, после него не может быть хорошего настроения.
Бесполезно искать причины, почему плохо откатала, утром был хороший прокат, все было чисто, была в себе уверена, сама виновата, что сегодня так получилось. Была готова откатать чисто, не откатала», – сказала Садкова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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