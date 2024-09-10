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Мозалев о целях на сезон: «Тройка везде, на каждых соревнованиях. Тогда я получу удовольствие и эмоции»

Фигурист Андрей Мозалев поделился ожиданиями от сезона.

Накануне Мозалев принял участие в открытой тренировке группы Этери Тутберидзе.

– Подготовка проходит хорошо, все более‑менее по плану. Классно, что у нас появилось такое мероприятие, чтобы проверить себя перед прокатами. На публике давно не катались, целое лето, поэтому было немного непривычно. Почувствовал адреналин, как на соревнованиях.

– Это твоя первая полноценная подготовка в тренерском штабе Этери Тутберидзе. Что скажешь по поводу своей формы?

– Ощущаю себя хорошо. Готов почти на 100%.

– Можешь сравнить предсезонку с предыдущим тренерским штабом? Здесь более жестко?

– Не жестче, это просто другая подготовка. Она здесь ненамного тяжелее, просто все устроено по‑другому.

– Как должен сложиться сезон, чтобы ты остался им доволен?

– Тройка везде, на каждых соревнованиях. Тогда я получу удовольствие и эмоции, – сказал Мозалев.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
мужское катание
logoЭтери Тутберидзе
logoАндрей Мозалев
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