Мозалев о целях на сезон: «Тройка везде, на каждых соревнованиях. Тогда я получу удовольствие и эмоции»
Накануне Мозалев принял участие в открытой тренировке группы Этери Тутберидзе.
– Подготовка проходит хорошо, все более‑менее по плану. Классно, что у нас появилось такое мероприятие, чтобы проверить себя перед прокатами. На публике давно не катались, целое лето, поэтому было немного непривычно. Почувствовал адреналин, как на соревнованиях.
– Это твоя первая полноценная подготовка в тренерском штабе Этери Тутберидзе. Что скажешь по поводу своей формы?
– Ощущаю себя хорошо. Готов почти на 100%.
– Можешь сравнить предсезонку с предыдущим тренерским штабом? Здесь более жестко?
– Не жестче, это просто другая подготовка. Она здесь ненамного тяжелее, просто все устроено по‑другому.
– Как должен сложиться сезон, чтобы ты остался им доволен?
– Тройка везде, на каждых соревнованиях. Тогда я получу удовольствие и эмоции, – сказал Мозалев.
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