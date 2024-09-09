Короткая программа Андрея Мозалева поставлена под песню группы The Cinematic Orchestra
Андрей Мозалев представил короткую программу на тренировке группы Тутберидзе.
Чемпионка мира среди юниоров выступил под песню группы The Cinematic Orchestra – To Build A Home.
В произвольной программе Мозалев будет кататься под композицию Эннио Морриконе из фильма «Миссия».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости