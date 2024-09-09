Короткая программа Андрея Мозалева поставлена под песню группы The Cinematic Orchestra

Андрей Мозалев представил короткую программу на тренировке группы Тутберидзе.

Чемпионка мира среди юниоров выступил под песню группы The Cinematic Orchestra – To Build A Home.

В произвольной программе Мозалев будет кататься под композицию Эннио Морриконе из фильма «Миссия».

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