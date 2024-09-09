Вероника Яметова: «В сентябре приостановили работу с тройным акселем и четверными. Но в будущем планирую показать аксель на стартах»
Фигуристка Вероника Яметова рассказала о работе над прыжками ультра-си.
«Сейчас активно готовимся к контрольным прокатам, поэтому как раз в сентябре приостановили работу с тройным акселем и четверными. Работаем больше над вращениями, скольжением. Но в будущем планирую показать тройной аксель на стартах.
Согласна, что в настоящее время элементы ультра-си нужны, потому что в женском одиночном катании, да и в любом фигурном катании очень высокая конкуренция. Мы не выезжаем на международные старты, но в России она тоже сильная. Хотя хореографией, скольжением, компонентами можно тоже набирать хорошие баллы, они важны», – сказала Яметова.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
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