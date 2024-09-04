Ильиных о распадах дуэтов в танцах: «Среди тех, кто мечется в поисках лучшей жизни, нет ни одной пары, которую по-настоящему хотелось бы обсудить»

Елена Ильиных объяснила распады дуэтов в российских танцах на льду

«Для кого-то расставание может оказаться единственно верным решением, такое тоже бывает. У нас с Никитой (Кацалаповым) было много ситуаций, когда мы могли разбежаться. Я очень часто бывала неправа, в каких-то ситуациях неправ был он, но мы многое друг другу прощали, поскольку понимали, что катаемся ради Олимпиады.

Сейчас же в большинстве случаев, мне кажется, люди подсознательно верят, что с другим партнёром или у другого тренера им будет лучше. И начинают метаться в поисках. Это ведь и в жизни так: достаточно много людей постоянно пытаются найти некий идеал, который выстроили в своём сознании, не понимая, что идеала не существует.

Другой вопрос, что я вообще не вижу применительно к нынешним российским танцам тему для обсуждений, потому что среди тех, кто мечется в поисках лучшей жизни, нет ни одной пары, которую по-настоящему хотелось бы обсудить», – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Елена Ильиных (после свадьбы – Полунина).