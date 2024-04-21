Тарасова об отношении к ней чиновников: «Ну что они, муж, что ли, мой? Чтобы я была ими обласкана? А вот к Мишину относились с любовью»

Татьяна Тарасова заявила, что никогда не дружила с чиновниками.

«Ну что они, муж, что ли, мой? Чтобы я была ими обласкана? А вот к Мишину относились с любовью. Ко мне так не относились, я всем доказывала, что меня нужно любить.

Я не завожу нужные знакомства. У меня на дне рождения вы не увидите нужных людей. Никогда. Даже если их будет 80 человек. Я не дружу с начальниками. В тренерской работе, если ты в состоянии побеждать своим умом, своими программами, и у тебя есть выдающиеся спортсмены – так кто тебе для этого нужен? Причем тут начальство-то?

Катка у меня так и нет. У всех есть, а у меня нет. Не хотят, чтобы я работала. Могу сидеть только дома. Я вот к Елене Буяновой хожу, там что-то, тут что-то. Но это не то. У меня нет своего дворца.

Но мне 77 лет. Сейчас строить надо года два, опять ходить и просить – я уже не могу. Не верю, что это будет. Как так получилось? Ну вот я не знаю, как так у них получилось. К кому можно обратиться? Только к господу богу», – сказала Тарасова в интервью Надежде Стрелец.