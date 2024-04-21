Тарасова об отношении к ней чиновников: «Ну что они, муж, что ли, мой? Чтобы я была ими обласкана? А вот к Мишину относились с любовью»

Теги Татьяна Тарасова Алексей Мишин Елена Буянова (Водорезова) Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что никогда не дружила с чиновниками.

«Ну что они, муж, что ли, мой? Чтобы я была ими обласкана? А вот к Мишину относились с любовью. Ко мне так не относились, я всем доказывала, что меня нужно любить.

Я не завожу нужные знакомства. У меня на дне рождения вы не увидите нужных людей. Никогда. Даже если их будет 80 человек. Я не дружу с начальниками. В тренерской работе, если ты в состоянии побеждать своим умом, своими программами, и у тебя есть выдающиеся спортсмены – так кто тебе для этого нужен? Причем тут начальство-то?

Катка у меня так и нет. У всех есть, а у меня нет. Не хотят, чтобы я работала. Могу сидеть только дома. Я вот к Елене Буяновой хожу, там что-то, тут что-то. Но это не то. У меня нет своего дворца.

Но мне 77 лет. Сейчас строить надо года два, опять ходить и просить – я уже не могу. Не верю, что это будет. Как так получилось? Ну вот я не знаю, как так у них получилось. К кому можно обратиться? Только к господу богу», – сказала Тарасова в интервью Надежде Стрелец. 

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19 комментариев
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Татьяна Анатольевна, а кому это в 77лет давали каток? Зачем об этом говорить?
А вот извиниться перед Талалайковой надо даже в 77 лет. Буду напоминать вам.
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«У всех есть, а у меня нет» (с)
Я на этой фразе словила мощнейшие флэшбеки 🥲
+27
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Так и никому дворцы не строили. Все десятилетиями работали под чьим-то руководством, а многие и до сих пор работают. Та же Москвина только благодаря Сихарулидзе получила свой ледовый дворец, и то уже будучи пожилым человеком. А Тарасова почему-то считает, что все вокруг ей должны.
У Тарасовой в Америке был театр на льду, денег она заработала много. Благодаря последнему мужу было много обеспеченных знакомых в артистической среде. Вот и надо было это всё монетизировать. Построить дворец, знакомых привлечь в качестве спонсоров, а не ждать манны небесной.
И нечего завидовать Мишину в том, что он ни с кем не ругался. Просто он умный человек и прекрасно понимает, что не нужно вставать в позу и портить отношения с руководством. Это путь в никуда на любой работе.
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+23
Ответ imaxim
Забавно, что вы, самая жаждущая извинений, даже правильно фамилию фигуристки не сумели написать)
Мне простительно, мне доже каток не дают.
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Снова старая песТня о главном. Уж кто только не говорил - если бы Тарасова хотела, ей бы построили, условия предложили. Но ей нужна школа с хорошими спецами, в которой она просто консультировала бы от бортика. Кто из спецов готов пойти на побегушки и довольствоваться чёрной работой, чтобы великая ТАТ сидела в Кике? Никто. А сама набирать группу и реально тренировать Тарасова тогда не захотела. Сейчас просто не смогла бы - состояние здоровья.
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Сейчас уже только если в память о каток переназовут. Годы ушли, сама ТАТ тренировать уже явно неспособна.
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Что уже сейчас про каток вспоминать, здоровья все равно уже нет на нем работать. Мы бы хотели иметь ориентир совести, справедливости, поддержки наших спортсменов в трудный момент времени. А читаем совсем другое от Вас, ТАТ. Вы, Москвина, Мишин, Чайковская - вот последние из могикан, на кого бы нужно ровняться молодым. Но не все так однозначно, как говорится. А жаль.
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+4
Ответ Железная Леди
Татьяна Анатольевна, а кому это в 77лет давали каток? Зачем об этом говорить? А вот извиниться перед Талалайковой надо даже в 77 лет. Буду напоминать вам.
Забавно, что вы, самая жаждущая извинений, даже правильно фамилию фигуристки не сумели написать)
+10
-6
+4
К Буяновой походила Медведеву потренировать, в результате ей спину сорвала, и Даниеляну резко график тренировок изменила, что тот травмировался и до сих пор оправиться не может.
+7
-4
+3
Не помню, чтобы ТАТ хоть однажды запретили выезд за границу, как Мишину при совке. Не любили её, ага(
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+3
Ответ Katerina Sunny
Тарасовой уже каток и нужен, чтобы туда ходить в гости. Сложный она сейчас человек, чтобы у неё тренироваться, и сама не потянет постоянные тренировки.
Так она надеется не зодить, а ездить.
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Ну какой уже сейчас каток......
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Не смешите. Правда у них у каждого своя. Назвать спортсменку ..овном тоже правда?
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Ну если ты кичишься тем, что всё в состоянии сама, так чего сама каток не построила?
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Тарасовой уже каток и нужен, чтобы туда ходить в гости. Сложный она сейчас человек, чтобы у неё тренироваться, и сама не потянет постоянные тренировки.
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Уже четверть века ноет. Как же ей, такой-сякой дворца не построили
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Москвиной ученики помогают, где ж бабуськи великой благодарные воспитанники?
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Ответ RMandYNWA
«У всех есть, а у меня нет» (с) Я на этой фразе словила мощнейшие флэшбеки 🥲
:)))))))
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Ответ katyanola
Что уже сейчас про каток вспоминать, здоровья все равно уже нет на нем работать. Мы бы хотели иметь ориентир совести, справедливости, поддержки наших спортсменов в трудный момент времени. А читаем совсем другое от Вас, ТАТ. Вы, Москвина, Мишин, Чайковская - вот последние из могикан, на кого бы нужно ровняться молодым. Но не все так однозначно, как говорится. А жаль.
она говорит правду, а правда мало кому нравится
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