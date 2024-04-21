Тарасова об отношении к ней чиновников: «Ну что они, муж, что ли, мой? Чтобы я была ими обласкана? А вот к Мишину относились с любовью»
Татьяна Тарасова заявила, что никогда не дружила с чиновниками.
«Ну что они, муж, что ли, мой? Чтобы я была ими обласкана? А вот к Мишину относились с любовью. Ко мне так не относились, я всем доказывала, что меня нужно любить.
Я не завожу нужные знакомства. У меня на дне рождения вы не увидите нужных людей. Никогда. Даже если их будет 80 человек. Я не дружу с начальниками. В тренерской работе, если ты в состоянии побеждать своим умом, своими программами, и у тебя есть выдающиеся спортсмены – так кто тебе для этого нужен? Причем тут начальство-то?
Катка у меня так и нет. У всех есть, а у меня нет. Не хотят, чтобы я работала. Могу сидеть только дома. Я вот к Елене Буяновой хожу, там что-то, тут что-то. Но это не то. У меня нет своего дворца.
Но мне 77 лет. Сейчас строить надо года два, опять ходить и просить – я уже не могу. Не верю, что это будет. Как так получилось? Ну вот я не знаю, как так у них получилось. К кому можно обратиться? Только к господу богу», – сказала Тарасова в интервью Надежде Стрелец.
А вот извиниться перед Талалайковой надо даже в 77 лет. Буду напоминать вам.
Я на этой фразе словила мощнейшие флэшбеки 🥲
У Тарасовой в Америке был театр на льду, денег она заработала много. Благодаря последнему мужу было много обеспеченных знакомых в артистической среде. Вот и надо было это всё монетизировать. Построить дворец, знакомых привлечь в качестве спонсоров, а не ждать манны небесной.
И нечего завидовать Мишину в том, что он ни с кем не ругался. Просто он умный человек и прекрасно понимает, что не нужно вставать в позу и портить отношения с руководством. Это путь в никуда на любой работе.