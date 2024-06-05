Лютиков о драке с участием Валиевой, когда она тренировалась в его группе: «На самом деле Камилу травили. Но я, не зная ситуации, ей тогда выговорил»

Экс-тренер Камилы Валиевой рассказал о драке с участием фигуристки.

Валиева тренировалась у в 2014-2015 годах.

– Слышал, у вас подралась на тренировке. Что там случилось?



– Не на тренировке – после нее. В какой-то момент Камила подверглась буллингу со стороны других девочек в группе. Я их специально взял, чтобы ей не скучно одной было, а в итоге это привело вот к чему. Камила была осторожной девочкой и, видимо, посчитала, что рассказывать о таком нельзя. Поэтому я сам узнал о всех деталях не сразу.

А случилось вот что – мы тогда поехали на сбор в Таллин, и мама одной спортсменки была ответственна за всех детей. У меня был плотный график, я в 7 утра выходил на работу и возвращался часов в 8 вечера. Часов по 10 на льду с 10-минутным перерывчиком. Недели две-три это все длилось.

Затем та мама-ответственная подошла ко мне и рассказала, что произошел инцидент с дракой. Но из ее слов я понял это так, что виноватой была Камила – якобы она не сдержалась. Я должен был среагировать – вызвал ее, сказал, ну как же так? У нее еще в момент драки коньки в руках были.

А на самом деле ее травили. Она этими коньками от них отмахивалась, защищалась. Их двое-трое было, все девочки взрослее нее, а она одна. И ведь не рассказала ничего, сама решила разобраться. Представляете, какой характер сильный у девочки? Она ни маме, ни мне не жаловалась, что есть какие-то проблемы. Решила, что справится сама.

Но я, не зная ситуации, ей тогда выговорил. Ей обидно стало, ведь я ее не защитил. И в итоге так получилось, что этот инцидент тоже сыграл роль при переходе. К сожалению, не смогли мы эту ситуацию вырулить сразу, – сказал Лютиков.