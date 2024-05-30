Дмитрий Васильев: «Дюамель просто сумасшедшая, берется судить вещи, в которых некомпетентна. Пусть для начала хоть что-то почитает, хотя бы журнал «Мурзилка»

Теги Дмитрий Васильев ООН Меган Дюамель переходы Фигурное катание

Васильев назвал Дюамель сумасшедшей после ее слов о фигуристах из России.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель ранее призвала ограничить переходы российских фигуристов в другие сборные.

«Дюамель надо задать вопрос – с какого момента она теперь определяет, кому из жителей планеты Земля разрешена спортивная миграция, а кому нет? С какой именно даты было принято решение, что она является единственным арбитром в этой сфере?

Она просто сумасшедшая и все, как ее еще можно охарактеризовать. Она берется судить вещи, в которых некомпетентна. Да и кто она такая, чтобы высказываться на этот счет? Она говорит просто глупости.

Существует Организация объединенных наций (ООН), которая принимает общепринятые законы. Которые соблюдают все страны. В том числе и Канада, ее страна, на сегодняшний день, мягко говоря, не совсем адекватная, но тем не менее она пытается соблюдать эти законы.

Прежде чем что-то говорить, пусть Дюамель для начала хоть что-то почитает. Хотя бы журнал «Мурзилка», может быть, хоть немного мозгов у нее прибавится», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

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9 комментариев
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«Васильев просто сумасшедший, берется судить вещи, в которых некомпетентен.
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Существует Организация объединенных наций (ООН), которая принимает общепринятые законы. Которые соблюдают все страны. --- ИдиЁт. Безграмотный идиЁт, ООН НЕ принимает Законы, никогда!
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Дюамель, покрути мурзилку)
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васильев зашёл с козырей, с мурзилки!
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Ответ Маргарита В Сафронова
Пожалуйста, ограничьте нас от высказываний Дюамель.
Васильева
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