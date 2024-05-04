Сотникова о рождении сына: «Это как стоять на первой ступени олимпийского пьедестала. Мои эмоции были идентичны этому»

Аделина Сотникова сравнила эмоции от рождения ребенка с победой на Олимпиаде.

Сотникова – олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию. В 2022 году у нее родился сын.

– Можете поделиться своими самыми яркими воспоминаниями о сочинской Олимпиаде, которые не меркнут спустя даже 10 лет?

– Самое яркое и незабываемое – это награждение медалями. Еще, конечно, момент, когда на табло появилась оценка и стало ясно, что я выиграла. Это был желанный, но неожиданный и волнующий момент.

– Какие-то события дальнейшей жизни смогли перекрыть эти или хотя бы вызвать похожие эмоции? Что-то можно с ними сравнить?

– Ну, только рождение ребенка: я испытала такие же сильные эмоции. Это как стоять на первой ступени олимпийского пьедестала. Мои эмоции были идентичны этому. Там ты выигрываешь олимпийскую медаль, тут рождаешь свое чадо – это раз и навсегда, – ответила Сотникова.