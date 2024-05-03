Васильев о «полупьяных» фигуристах на показательных: «Алкоголь является допингом, полупьяные спортсмены должны дисквалифицироваться мгновенно»

Васильев отреагировал на слова Жулина про «полупьяных» фигуристов на показательных.

«Думаю, это какая-то дезинформация, такого быть просто не может. Поскольку алкоголь является допингом, то, считаю, что полупьяные спортсмены должны дисквалифицироваться мгновенно.

В пулевой стрельбе алкоголь — прямой допинг, потому что он помогает спортсмену расслабиться и успокоиться. Поэтому это все запрещено.

Даже теоретически не могу представить, чтобы спортсмены-биатлонисты выходили в пьяном виде. Это невозможно!» — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.