Васильев о «полупьяных» фигуристах на показательных: «Алкоголь является допингом, полупьяные спортсмены должны дисквалифицироваться мгновенно»

Теги сборная России Александр Жулин Дмитрий Васильев Р-Спорт Фигурное катание

Васильев отреагировал на слова Жулина про «полупьяных» фигуристов на показательных.

«Думаю, это какая-то дезинформация, такого быть просто не может. Поскольку алкоголь является допингом, то, считаю, что полупьяные спортсмены должны дисквалифицироваться мгновенно.

В пулевой стрельбе алкоголь — прямой допинг, потому что он помогает спортсмену расслабиться и успокоиться. Поэтому это все запрещено.

Даже теоретически не могу представить, чтобы спортсмены-биатлонисты выходили в пьяном виде. Это невозможно!» — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. 

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Откуда он это взял? Бухло давно исключено из списка ВАДА. Да, алкоголь может быть под запретом в отдельных федерациях (например, в автомобильных видах спорта), но не в общем списке.
+2
0
+2
это антидопинг. только великие мастера способны катать в пьяном виде, да ещӗ так, чтобы зритель был доволен.
+2
0
+2
В таком случае Васильев ультрадопингист!
+1
0
+1
Васильев-то с чего так возбудился, в биатлоне все вопросы с допингом решены? В своём хозяйстве наводите порядок, там проблем выше крыши...
Но наш пострел везде поспел)
И даже не совсем трезвый Жулин говорил о показательных выступлениях, а не о соревновательных прокатах.
+1
0
+1
Жулин сморозил глупость, но и Васильев здесь не прав: алкоголь не является допингом, его нет в списке запрещенных ВАДА веществ. И уж в таком сложнокоординационном виде спорта, как ФК, алкоголь точно не помощник, с таким же успехом можно напиться перед тем, как проходить над пропастью по бревну.
0
0
0
«Алкоголь является допингом, полупьяные спортсмены должны дисквалифицироваться мгновенно» --- Показательное выступление не есть соревнование, баран Васильев.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий