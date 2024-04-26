Семен Соловьев: «Цели на этот сезон я выполнил. Я даже не ожидал, просто делал свое и так получилось»

Фигурист Семен Соловьев оценил свои результаты в нынешнем сезоне.

25 апреля Соловьев занял шестое место в короткой программе турнира на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, набрав 79,99 балла.

– Почему решил заявиться на этот турнир?

– Заявиться на этот турнир решили за меня, им виднее. Это больше не как соревнования, обычный прокат, опирался на хореографическую часть, старался ее сделать. По уровням сегодня не досчитал, обидно, что на тулупе не додержал выезд.

– Какие ближайшие планы?

– После соревнований начинаем ставить произвольную новую, которая останется с этого сезона. Музыку уже подобрал тренер, даже скомпоновали ее. Осталось поставить. До конца мая мы катаемся, потом небольшой отдых и снова тренировки.

Цели на этот сезон я выполнил. Отобрался на Россию и попал в десятку, был 8-м. Я даже не ожидал, просто делал свое и так получилось.

– Не давило, что это первый сезон по взрослым?

– Так получилось, что я в один момент со многими перешел, с которыми по юниорам долго катались. Из взрослых только добавились Дима Алиев и другие спортсмены подобного возраста и уровня, – сказал Соловьев.