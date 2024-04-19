«Теперь вы поняли, что значит фраза «выпрыгнуть из штанов». Туктамышева об одежде, слетевшей с нее во время шоу

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева пошутила о штанах, слетевших с нее во время шоу.

17 апреля чемпионка мира по фигурному катанию участвовала в шоу Этери Тутберидзе во Владивостоке. Туктамышева выступала с показательным номером и исполнила прыжок, во время которого с нее слетели штаны.

«Легким движением руки брюки превращаются …. в элегантные шорты!» 😄 Теперь вы поняли, что значит фраза «выпрыгнуть из штанов», – написала Туктамышева в соцсети.

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20 комментариев
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Смешной момент)
Как Лиза умудрилась еще прыгнуть и не упасть интересно)
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Молодец Елизавета, улыбка - самая лучшая реакция.
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Молодечик, самоирония.)
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Смех смехом, но при таком освещении эта "шутка" на прыжке могла плохо кончиться
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Тот случай, когда свой "прокол" пытаются перевести в шутку (зачастую это правильно), а потом некоторые монетизируют.
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Читала вчера спортс, наверное)
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Здесь нужна сноровка, закалка, тренировка, что Лиза и продемонстрировала. )))
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Виральный момент получился, намеренно или нет ))
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Очень смешно, держи в курсе
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Учитывая, что все произошло в прыжке , ( назовем его Прыжок Туктамышевой). не все бы справились с этим. Молодчина.
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У одной титьки выпрыгивают, у другой штаны слетают… просто замечательно и на лед шоу побывал и в стриптиз клуб ходить не надо
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Ответ Максим Ремизов
Молодечик, самоирония.)
Без неё совсем тяжко
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Ответ leon01
У одной титьки выпрыгивают, у другой штаны слетают… просто замечательно и на лед шоу побывал и в стриптиз клуб ходить не надо
Весь мир - бардак... и далее по тексту
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