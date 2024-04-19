«Теперь вы поняли, что значит фраза «выпрыгнуть из штанов». Туктамышева об одежде, слетевшей с нее во время шоу

Елизавета Туктамышева пошутила о штанах, слетевших с нее во время шоу.

17 апреля чемпионка мира по фигурному катанию участвовала в шоу Этери Тутберидзе во Владивостоке. Туктамышева выступала с показательным номером и исполнила прыжок, во время которого с нее слетели штаны.

«Легким движением руки брюки превращаются …. в элегантные шорты!» 😄 Теперь вы поняли, что значит фраза «выпрыгнуть из штанов», – написала Туктамышева в соцсети.