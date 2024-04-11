Ефимова о жизни в США: «Пересмотрела взгляды на многие вещи, расширился кругозор. В каждом штате все абсолютно по-разному, как будто разные страны»

Фигуристка Алиса Ефимова рассказала о своей жизни в США.

24-летняя Ефимова, ранее выступавшая за Россию, Финляндию и Германию, сейчас представляет США в паре с Мишей Митрофановым. В минувшем сезоне они заняли второе место на американском чемпионате.

– Кажется, что ты стала взрослее за время, проведенное в США.

– Чему-то я во время пребывания здесь точно научилась. Пересмотрела взгляды на многие вещи, расширился кругозор. Ведь чем больше ты узнаешь нового, тем шире становится твое мышление, восприятие. Например, как справляться с ситуациями, где кажется, что все, конец, а потом раз – и все встает на свои места и ты идешь дальше.

Если можно добавить конкретики: решаясь на большие перемены в жизни, ты берешь на себя большую ответственность и учишься с ней справляться. Это и есть взросление. <...>

– В чем прелести и удовольствия жизни в США? Что нравится тебе за океаном?

– Радость и удовольствие от своего дела, чувство того, что ты занимаешься именно тем. Если есть свое ремесло, работа, то есть и возможность для самореализации. Наверное, везде так, но здесь особенно. В США люди очень много работают, это бросается в глаза.

– А в быту, образе жизни?

– В каждом штате все абсолютно по-разному, как будто везде разные страны. Америка большая: разный климат, архитектура. Я была в штатах: Вашингтон, Иллинойс, Флорида, Техас, ну и, естественно, в своем Массачусетсе и соседних регионах.

– Не было желания получить образование в США? Это дает новые возможности в будущем и, как минимум, расширяет кругозор.

– Конечно, желание есть, и для меня это так же важно, как и спорт. Как только это будет возможно, я продолжу учебу. Если в будущем будет такая возможность, то я бы с радостью ею воспользовалась. Пока нет времени, я здесь не так долго, в этом сезоне фокус был на катании и адаптации, – ответила Ефимова.