Ефимова о жизни в США: «Пересмотрела взгляды на многие вещи, расширился кругозор. В каждом штате все абсолютно по-разному, как будто разные страны»

Теги сборная США пары Алиса Ефимова Фигурное катание

Фигуристка Алиса Ефимова рассказала о своей жизни в США.

24-летняя Ефимова, ранее выступавшая за Россию, Финляндию и Германию, сейчас представляет США в паре с Мишей Митрофановым. В минувшем сезоне они заняли второе место на американском чемпионате. 

– Кажется, что ты стала взрослее за время, проведенное в США.

– Чему-то я во время пребывания здесь точно научилась. Пересмотрела взгляды на многие вещи, расширился кругозор. Ведь чем больше ты узнаешь нового, тем шире становится твое мышление, восприятие. Например, как справляться с ситуациями, где кажется, что все, конец, а потом раз – и все встает на свои места и ты идешь дальше.

Если можно добавить конкретики: решаясь на большие перемены в жизни, ты берешь на себя большую ответственность и учишься с ней справляться. Это и есть взросление. <...>

– В чем прелести и удовольствия жизни в США? Что нравится тебе за океаном?

– Радость и удовольствие от своего дела, чувство того, что ты занимаешься именно тем. Если есть свое ремесло, работа, то есть и возможность для самореализации. Наверное, везде так, но здесь особенно. В США люди очень много работают, это бросается в глаза.

– А в быту, образе жизни?

– В каждом штате все абсолютно по-разному, как будто везде разные страны. Америка большая: разный климат, архитектура. Я была в штатах: Вашингтон, Иллинойс, Флорида, Техас, ну и, естественно, в своем Массачусетсе и соседних регионах.

– Не было желания получить образование в США? Это дает новые возможности в будущем и, как минимум, расширяет кругозор.

– Конечно, желание есть, и для меня это так же важно, как и спорт. Как только это будет возможно, я продолжу учебу. Если в будущем будет такая возможность, то я бы с радостью ею воспользовалась. Пока нет времени, я здесь не так долго, в этом сезоне фокус был на катании и адаптации, – ответила Ефимова.

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11 комментариев
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Ответ Лиза Михайлова
"Что нравится тебе за океаном? – Радость и удовольствие от своего дела, чувство того, что ты занимаешься именно тем. " Забавно, как будто не Россия дала ей всю необходимую базу, чтобы она могла успешно заниматься "своим делом". Здесь значит радости и удовольствия не было, а там прям появилось, когда ты первая на деревне. "Если есть свое ремесло, работа, то есть и возможность для самореализации. " Вообще-то в России тоже можно было и работать и развиваться, только вот стандарты здесь выше, просто так не самореализуешься, конкуренция слишком большая, нужно ОЧЕНЬ много работать. По-простому здесь она оказалась неконкурентоспособна. "Наверное, везде так, но здесь особенно. В США люди очень много работают, это бросается в глаза." Ну, если брать сферу фигурного катания, то по результатам понятно, что не так уж и много в США работают по сравнению с Россией.
Странно предъявлять претензии к Ефимовой, если она этого не говорит. Начинала кататься Алиса в Финляндии, из России уехала, потому что распалась пара с Коровиным.
Это право Алисы использовать все возможности в спорте, а не кататься в шоу в десятом составе.
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+5
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
какой это первичный отбор для фигуристки сборной США проходит в России ))) это мы явно что-то не знаем. Просто она - русская, но выступает за США и живет там. Никакого отбора в России она не проходит.
+6
-1
+5
Ответ Ezhevika33
"В сша люди очень много работают, это бросается в глаза". А как же рассказы про то, что счастливо жить на огромное пособие по безработице в коробке на тротуаре это осознанный выбор этих людей.
страшно подумать что у вас в голове)))
+3
-1
+2
Ответ Лиза Михайлова
"Что нравится тебе за океаном? – Радость и удовольствие от своего дела, чувство того, что ты занимаешься именно тем. " Забавно, как будто не Россия дала ей всю необходимую базу, чтобы она могла успешно заниматься "своим делом". Здесь значит радости и удовольствия не было, а там прям появилось, когда ты первая на деревне. "Если есть свое ремесло, работа, то есть и возможность для самореализации. " Вообще-то в России тоже можно было и работать и развиваться, только вот стандарты здесь выше, просто так не самореализуешься, конкуренция слишком большая, нужно ОЧЕНЬ много работать. По-простому здесь она оказалась неконкурентоспособна. "Наверное, везде так, но здесь особенно. В США люди очень много работают, это бросается в глаза." Ну, если брать сферу фигурного катания, то по результатам понятно, что не так уж и много в США работают по сравнению с Россией.
А где Вы в интервью Алисы увидели, что она Россию с США сравнивает???Зачем Вы свои мысли за её выдаёте и комментарии пишете?!
И вообще она сначала выступала за Финляндию до 15 лет, потом только за Россию, позже была Германия. Выражение за океаном можно применить к любой из этих стран!
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Комментарий удален пользователем
В Германии и Финляндии, где она до этого жила, видимо никто не работал. А уж в России, видать, было и того хуже.
Я может и поняла бы, если бы это была ее первая страна после переезда за границу, нo с чего она вдруг "пересмотрела свои взгляды"?
Поняла, наконец, что там не намазано и везде надо работать?
+5
-5
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Всяк кулик хвалит свое болото...
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Отбор куда у вас проходят, на Игры дружбы с Беларусью? Ей по счастью это не надо, она может на настоящие соревнования поехать
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