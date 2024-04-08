Железняков об инициативе ISU разрешить сальто: «Лед – не мягкие маты, он ошибок не прощает. Главное, чтобы был грамотный подход, а не через одно место»
Алексей Железняков оценил риски сальто в фигурном катании.
Ранее стало известно, что вопрос о разрешении сальто могут поднять на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в июне.
«Я не вижу ничего плохого чтобы добавлять в программы элементы акробатики, но есть нюанс. Для того чтобы сделать такие элементы легко на льду, это нужно долго и кропотливо отрабатывать на полу со специалистом по акробатике, иначе все может очень плохо закончиться.
Лед – это не мягкие маты, он ошибок не прощает. Для зрелищности – да, плюс, в опасности – минус.
Быть или не быть, решать спортивным чиновникам.
Главное, чтобы был грамотный подход, а не через одно место…» – сказал хореограф Железняков.
Да и тем кто умеет нужно крайне аккуратно. Одна маленькая ошибка, скол на льду, да что угодно, и результат может быть фатальным.