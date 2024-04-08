Железняков об инициативе ISU разрешить сальто: «Лед – не мягкие маты, он ошибок не прощает. Главное, чтобы был грамотный подход, а не через одно место»

Теги ISU Алексей Железняков Фигурное катание

Алексей Железняков оценил риски сальто в фигурном катании.

Ранее стало известно, что вопрос о разрешении сальто могут поднять на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в июне.

«Я не вижу ничего плохого чтобы добавлять в программы элементы акробатики, но есть нюанс. Для того чтобы сделать такие элементы легко на льду, это нужно долго и кропотливо отрабатывать на полу со специалистом по акробатике, иначе все может очень плохо закончиться.

Лед – это не мягкие маты, он ошибок не прощает. Для зрелищности – да, плюс, в опасности – минус.

Быть или не быть, решать спортивным чиновникам.

Главное, чтобы был грамотный подход, а не через одно место…» – сказал хореограф Железняков.

1 комментарий
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Пробовать-то будут не только те, кто точно умеет.
Да и тем кто умеет нужно крайне аккуратно. Одна маленькая ошибка, скол на льду, да что угодно, и результат может быть фатальным.
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