Петросян об усложнении контента: «Скоро уже отпуск, хотелось бы собрать то, что сейчас имеешь»

Теги сборная России женское катание Аделия Петросян Фигурное катание

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала о работе над четверными прыжками.

— В одном из интервью ты назвала себя эмоциональным человеком. В чем это проявляется?

— В разных моментах. Я вообще эмоциональна по жизни. Бывают моменты, когда я очень сильно расстраиваюсь, если что-то не получается. И я сильно реагирую на радостные события. Даже после того, как я испытываю положительные эмоции, приходит усталость: такие качели. 

— Совершала на эмоциях резкие поступки?

— Конечно. Допустим, на четверной сальхов я пошла и с первого раза прыгнула на эмоциях. Просто какой-то день был такой.

Шла тренировка, прыгали по заданиям. И вот тренеры просят прыгнуть тройной сальхов или, кто умеет, четверной. Я внезапно думаю: «А дай-ка я попробую». Вжих… и выехала! Пробовала потом еще, но это все-таки не мой прыжок. А тогда сальхов получился именно на эмоциях.

— Почему сальхов — не твой прыжок?

— Я больше с правой ноги люблю прыгать. Тулуп я просто первым начала прыгать, потому что его, наверное, все нарабатывают, и, поэтому, первое, на что меня отправили, — это тулуп. Поэтому просто пришлось прыгать. А вот флип, риттбергер мне более уже удобно.

— А аксель?

— Аксель — отдельная история. Прыжок не подчиняется никаким правилам, ха-ха. Кому-то он очень удобен, кто как-то умеет со стопора и выше подпрыгивает. Мне кажется, все мальчики со стопора прыгают. Я как-то очень странно его исполняю, сама это иногда чувствую.

— Есть ли в планах усложнения контента? Ведь для побед хватает того, что есть.

— На тренировках я сейчас выкатываю связку два четверных флипа и тулуп. Но так как скоро уже отпуск, хотелось бы собрать то, что сейчас имеешь. Об усложнениях пока не задумываюсь, — сказала Петросян

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11 комментариев
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Зачем Аделии усложнять контент? У неё и так есть все, что нужно для побед - и аксель, и тулуп, и флип. Сейчас во взрослых нет никого, из-за кого нужно было бы усложняться, главное - выкатывать свое
+14
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Какой смысл ей усложняться? Ну и вопросы... Обыграть её нынешних конкуренток можно просто с тройными. Лучше, здоровье поберечь в этой затянувшейся ситуации.
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Аделия очень универсальная спортсменка. Умеет прыгать ультра си и с правой ноги, и с левой, что огромная редкость в женской одиночке. Все программы у неё тоже очень разные, вот уж кого нельзя обвинить в однотипном стиле, так это Аделию. Осталось научиться справляться с нервами и выкатывать контент чисто, тогда обыграть её будет почти невозможно.
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0
+7
Ответ Георгий Большаков
Чтобы зрителя привлекать, думаю
Зрителя нужно привлекать чистыми прокатами. Сложности у Петросян и так выше крыши
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0
+6
Правильно, с такой сложностью, которая у Аделии есть, лучше закреплять, чем хвататься за ноаое.
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Ответ Sat397
Комментарий скрыт
Ей повезло. Аделия маленького роста и веса, если и изменится, то ненамного. Пережить пубер, и она сможет сохранить все сложные прыжки
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грамотно! Чем мотивировать усложнение, если и с имеющимся впереди планеты всей?
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На данном этапе ей зачем? Для победы у неё есть сложный контент, зачем ей сейчас усложняться, здоровье лучше поберечь, а дальше будет видно.
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К новому сезону Аделия с ТШ определится, стоит ли усложнять прыжковый контент или работать на чистотой проката программ с уже апробированным.
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Ответ ретроградный меркурий
Зачем Аделии усложнять контент? У неё и так есть все, что нужно для побед - и аксель, и тулуп, и флип. Сейчас во взрослых нет никого, из-за кого нужно было бы усложняться, главное - выкатывать свое
Чтобы зрителя привлекать, думаю
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