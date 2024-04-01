Петросян об усложнении контента: «Скоро уже отпуск, хотелось бы собрать то, что сейчас имеешь»

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала о работе над четверными прыжками.

— В одном из интервью ты назвала себя эмоциональным человеком. В чем это проявляется?

— В разных моментах. Я вообще эмоциональна по жизни. Бывают моменты, когда я очень сильно расстраиваюсь, если что-то не получается. И я сильно реагирую на радостные события. Даже после того, как я испытываю положительные эмоции, приходит усталость: такие качели.

— Совершала на эмоциях резкие поступки?

— Конечно. Допустим, на четверной сальхов я пошла и с первого раза прыгнула на эмоциях. Просто какой-то день был такой.

Шла тренировка, прыгали по заданиям. И вот тренеры просят прыгнуть тройной сальхов или, кто умеет, четверной. Я внезапно думаю: «А дай-ка я попробую». Вжих… и выехала! Пробовала потом еще, но это все-таки не мой прыжок. А тогда сальхов получился именно на эмоциях.

— Почему сальхов — не твой прыжок?

— Я больше с правой ноги люблю прыгать. Тулуп я просто первым начала прыгать, потому что его, наверное, все нарабатывают, и, поэтому, первое, на что меня отправили, — это тулуп. Поэтому просто пришлось прыгать. А вот флип, риттбергер мне более уже удобно.

— А аксель?

— Аксель — отдельная история. Прыжок не подчиняется никаким правилам, ха-ха. Кому-то он очень удобен, кто как-то умеет со стопора и выше подпрыгивает. Мне кажется, все мальчики со стопора прыгают. Я как-то очень странно его исполняю, сама это иногда чувствую.

— Есть ли в планах усложнения контента? Ведь для побед хватает того, что есть.

— На тренировках я сейчас выкатываю связку два четверных флипа и тулуп. Но так как скоро уже отпуск, хотелось бы собрать то, что сейчас имеешь. Об усложнениях пока не задумываюсь, — сказала .