Петросян о прошедшем сезоне: «Я довольна собой на 75-80 процентов. Все-таки мне не хватило чистых прокатов»

Российская фигуристка Аделия Петросян подвела итоги сезона.

— В прошедшем сезоне ты удивила зрителей яркой танцевальной короткой под Майкла Джексона и лиричной произвольной под «Февраль». Какой стиль тебе ближе?

— Все-таки мне ближе более танцевальный ритм. Лирическую музыку для произвольной я попросила впервые, но с четверными мне было очень тяжело ее выкатывать, так что я не совсем смогла выдать тот результат, который хотелось бы.

— Сезон для тебя прошел успешно — ты победила на всех турнирах. Насколько довольна собой?

— Я довольна собой на 75-80 процентов. Все-таки мне не хватило чистых прокатов в этом сезоне. В то же время рада и благодарна кому-то сверху, что этот сезон был таким удачным. Но надо, конечно, учиться прыгать на соревнованиях чисто.

— Тем не менее ты — лидер не только группы, но и всей сборной. Добавляет ответственности?

— Очень спокойно к этому отношусь, об этом даже не думаю. Весь тренировочный и соревновательный процесс провожу в своем темпе. Нет такого, что чувствуешь себя первым номером в стране.

Но вместе с тем есть ощущение, что болельщики уже ждут от меня хороших результатов. Чувствую это, когда они начинают очень громко аплодировать: это придает немного волнения и адреналина. Благодаря нашим фанатам мы и показываем такие результаты, – сказала Петросян.

Аделия Петросян – чемпионка России 2024 года, победительница Спартакиады (2024) и финала Гран-при России (2023).