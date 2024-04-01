Петросян о прошедшем сезоне: «Я довольна собой на 75-80 процентов. Все-таки мне не хватило чистых прокатов»
Российская фигуристка Аделия Петросян подвела итоги сезона.
— В прошедшем сезоне ты удивила зрителей яркой танцевальной короткой под Майкла Джексона и лиричной произвольной под «Февраль». Какой стиль тебе ближе?
— Все-таки мне ближе более танцевальный ритм. Лирическую музыку для произвольной я попросила впервые, но с четверными мне было очень тяжело ее выкатывать, так что я не совсем смогла выдать тот результат, который хотелось бы.
— Сезон для тебя прошел успешно — ты победила на всех турнирах. Насколько довольна собой?
— Я довольна собой на 75-80 процентов. Все-таки мне не хватило чистых прокатов в этом сезоне. В то же время рада и благодарна кому-то сверху, что этот сезон был таким удачным. Но надо, конечно, учиться прыгать на соревнованиях чисто.
— Тем не менее ты — лидер не только группы, но и всей сборной. Добавляет ответственности?
— Очень спокойно к этому отношусь, об этом даже не думаю. Весь тренировочный и соревновательный процесс провожу в своем темпе. Нет такого, что чувствуешь себя первым номером в стране.
Но вместе с тем есть ощущение, что болельщики уже ждут от меня хороших результатов. Чувствую это, когда они начинают очень громко аплодировать: это придает немного волнения и адреналина. Благодаря нашим фанатам мы и показываем такие результаты, – сказала Петросян.
Аделия Петросян – чемпионка России 2024 года, победительница Спартакиады (2024) и финала Гран-при России (2023).
И, конечно, мы ждем ее сногсшибательных прокатов
Возможно, хотя бы одну из них оставят на следующий сезон, например "Февраль", а Джексона можно катать как показательный номер. Я эти программы хочу видеть не только в записи.
Жаль, что нет выхода на МС, но Адель объективно воспринимает ситуацию, во всяком случае не жалуется.
Хорошая девочка и прекрасная фигуристка.