Петросян о прошедшем сезоне: «Я довольна собой на 75-80 процентов. Все-таки мне не хватило чистых прокатов»

Теги сборная России женское катание Аделия Петросян Фигурное катание

Российская фигуристка Аделия Петросян подвела итоги сезона.

— В прошедшем сезоне ты удивила зрителей яркой танцевальной короткой под Майкла Джексона и лиричной произвольной под «Февраль». Какой стиль тебе ближе?

— Все-таки мне ближе более танцевальный ритм. Лирическую музыку для произвольной я попросила впервые, но с четверными мне было очень тяжело ее выкатывать, так что я не совсем смогла выдать тот результат, который хотелось бы.

— Сезон для тебя прошел успешно — ты победила на всех турнирах. Насколько довольна собой?

— Я довольна собой на 75-80 процентов. Все-таки мне не хватило чистых прокатов в этом сезоне. В то же время рада и благодарна кому-то сверху, что этот сезон был таким удачным. Но надо, конечно, учиться прыгать на соревнованиях чисто.

— Тем не менее ты — лидер не только группы, но и всей сборной. Добавляет ответственности?

— Очень спокойно к этому отношусь, об этом даже не думаю. Весь тренировочный и соревновательный процесс провожу в своем темпе. Нет такого, что чувствуешь себя первым номером в стране.

Но вместе с тем есть ощущение, что болельщики уже ждут от меня хороших результатов. Чувствую это, когда они начинают очень громко аплодировать: это придает немного волнения и адреналина. Благодаря нашим фанатам мы и показываем такие результаты, – сказала Петросян. 

Аделия Петросян – чемпионка России 2024 года, победительница Спартакиады (2024) и финала Гран-при России (2023). 

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9 комментариев
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Аделия умница, здраво оценивает ситуацию. Удачи в следующем сезоне, главное без травм🤞🏻
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Аделия большая молодец. Мы ею довольны на все 150%). Выкатать такую сложность чисто очень непросто. Это были единичные случаи у всех квадисток вместе взятых. Но Аделия это может, это видно. Желаю ей удачи и успеха в следующем сезоне. Очень жду её новые программы.
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Аделия успешно справляется со всеми постановками
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Обожаю Адель!
И, конечно, мы ждем ее сногсшибательных прокатов
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Успехов в новом сезоне, Аедлия!
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Совершенно верно оценила свои успехи. Надо еще работать, юниорки нею спят.
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Обе программы прошедшего сезона были очень хороши, подошли Адели замечательно.
Возможно, хотя бы одну из них оставят на следующий сезон, например "Февраль", а Джексона можно катать как показательный номер. Я эти программы хочу видеть не только в записи.
Жаль, что нет выхода на МС, но Адель объективно воспринимает ситуацию, во всяком случае не жалуется.
Хорошая девочка и прекрасная фигуристка.
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Очень ждала чистый "Февраль", не дождалась. Может, оставят на следующий сезон? Адель, конечно. покоряет своим трезвомыслием.
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Аделия молодец, скромный человек, объективно оценивающая ситуацию, есть к чему стремиться. Успехов в новом сезоне.
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